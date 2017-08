Recenze: Emoji ve filmu / The Emoji Movie

Pohádce o emoji se téměř nedaří vzbudit emoce.







O čem by se asi tak ještě daly natáčet filmy? Chtělo by to něco důvěrně známého, populárního, co můžeme napasovat do fantaskního světa… A tak vznikl film o emoji. Nápad to není úplně nemožný, jenže provedení už tak slavně nedopadlo.

Příběh je velice jednoduchý a od začátku je atmosféra hodně pohádková, takže je nám jasné, že nepůjde o další Buchty a klobásy plné sprosťáren. Ocitáme se uvnitř smartphonu středoškoláka Alexe, který je zamilovaný do své spolužačky. Svět lidí tu ale není moc důležitý, jde o paralelní osudy smajlíků uvnitř. Emoji žijí v aplikaci/městě Textopolis a každý tu má svůj přidělený úkol. Brečící smajlík musí neustále plakat, i když je zrovna šťastný, usměvavý se zase směje od rána do večera. Ti nejlepší chodí do práce, kde ve speciálním boxu na výsluní čekají, až si je Alex vybere do nějaké své zprávy, a vzápětí je jejich výraz nasnímán.

Gene je svůj, bohužel ale ne dostatečně svůj, aby to bylo zajímavé.Hlavní hrdina Gene (mentálně a věkově je na tom asi jako lidský hrdina Alex) má představovat emoji „pche“, tedy otráveno-lhostejný výraz. Jenže Gene je odjakživa jaksi pokažený a dokáže projevovat nejrůznější emoce, nejen tu, kterou mu nutí společnost. Zkraťme to, Gene je svůj, bohužel ale ne dostatečně svůj, aby to bylo zajímavé. Když poprvé dostane příležitost, aby byl naskenován do zprávy, zazmatkuje a výsledkem je výraz, který zdánlivě zhatí Alexovy šance u jeho vysněné dívky.

Svým nevhodným chováním Gene ohrožuje sebe i celé Textopolis, proto uteče i s novým kamarádem Hi-5 a pokouší se v jiných aplikacích najít proslulého hackera Jailbreaka, který by z něj mohl udělat pravého Pche smajlíka. Začíná velké dobrodružství… A taky přehlídka product placementu. Příběh občas vypadá jen jako něco splácaného okolo reklamy na Facebook, Youtube, Spotify či Candy Crush. A to zanechává za zhlédnutím Emoji ve filmu dost nepříjemnou pachuť…

U některých pohádek se regulérně zasmějete, jiné jsou alespoň roztomilé, existuje i speciální kategorie těch natolik vyvedených, že se na ně budete dívat s dětmi dobrovolně (to samozřejmě nedáte najevo) znovu, a to i po letech. Emoji se ale řadí do té smutné kategorie, která moc nepobaví nikoho, jen film odsedíte, v lepším případě si dáte šlofíka, a brzy upadne v zapomnění. Žádné velké drama, zápletka se vyvíjí tak jak předpokládáme, postavy nejsou nijak zvlášť zajímavé. Tvůrci Emoji ve filmu jednoduše neprokázali dost představivosti ani důvtipu.

U českého znění je divákovi celkem jedno, kdo koho nadabuje, pokud je to dobře odvedená práce. Ale u anglicky mluvených snímků se studio snaží získat pro hlasy postav opravdové celebrity. Že bude někdy shakespearovský herec Sir Patrick Stewart propůjčovat svůj hlas animovanému Bobku (aby nedošlo k mýlce, skutečně máme na mysli hovínko!), o tom se asi nikomu ani nesnilo.

Občas se pohádka snaží o kritiku společnosti, třeba jak mladí jen zírají do mobilu a neumí spolu komunikovat slovy (emoji je přece lepší). Jenže tenhle nadhled, který mohl být vtipný, ve filmu problýskne jen občas na pár vteřin. Snímek se na jednu stranu snaží předat poselství „Buď sám sebou“, zatímco lidští hrdinové neumí vyjádřit emoce jinak než výběrem žlutého ksichtíku z nabídky. Snaží se doslova skrýt za cizí obličej. Možná, že je zbytečné hledat v pohádkách něco hlubšího, ale… proč ne? Copak pohádky nedokážou rozesmát k slzám a dojmout k… ještě více slzám? Jistě že dokážou. Tak proč by měly být žánrem, který si zaslouží odbýt?

Emoji ve filmu se snaží pobavit tak trochu každého, takže nepobaví nikoho, a většinu filmu se budete tvářit tak, že by z vás byl perfektní Pche smajlík. Místo dobrodružství, zábavy a nostalgie dětských let si budete připadat jako u dlouhé, nudné reklamy na mobilní aplikace. Ani není dost jasné, komu by snímek měl být určen. Pro malé děti je to trochu matoucí, pro mládež už moc dětinské, bez nadhledu a humoru, který by mohl zaujmout. Děti bude ale především zajímat, jestli je ve filmu ono hovínko, a to tam je, takže určité spokojenosti u publika film dosáhne.





Tancuj, tancuj, vykrúcaj… a pak si kup tuhle aplikaci.







Alespoň krevety se můžou tvářit, jak se jim zlíbí.







Pche zvládne skoro všechno… Jen ne nás pobavit.