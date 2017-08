České filmy na podzim: Dokumentární babí léto vystřídají životopisné velkofilmy

Podzim přinese i neočekávanější kusy roku, koprodukční Miladu a závěr Zahradnictví.







V září se i v kinech projeví návrat z oddychového léta rovnou skokem do dokumentární kinematografie, na diváky čeká dokument o herečce Lubě Skořepové, operní pěvkyni Soně Červené, ale i o YouTuberech. V říjnu přijde do kin Milada Horáková v celovečerním životopisném filmu. Listopad pak vrátí do letních cykloradovánek komedie Bajkeři.