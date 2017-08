Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem o celovečerním vlogu Nejsledovanější

YouTubeři Pedro, Kovy, Shopaholic Nicol, A Cup of Style a Gabrielle Hecl jsou hlavní hvězdy celovečerního vlogu.







Nejsledovanější, tento časosběrný dokument nabídne všem fanouškům YouTuberů, které známe pod přezdívkami Pedro, Kovy, Shopaholic Nicol, A Cup of Style a Gabrielle Hecl, devadesátiminutový náhled nejen do zákulisí vzniku jejich videí, ale poodhalí i jejich soukromí a rodinné zázemí, jež si mnozí z nich pečlivě střeží, což nám hlavní aktéři snímku Nejsledovanější prozradili na setkání v Karlových Varech. Režisér Jiří Sádek navíc doplnil, že cílem jeho i celého tvůrčího týmu je, aby se o fenoménu YouTuberství dozvěděla široká veřejnost, včetně rodičů dětí, které svoje idoly denně sledují na sociálních sítích. Dokonce jsme se dozvěděli, jak dlouho film vznikal, jak se natáčelo jeho finále a proč byla vybrána právě tato pětice. Co vše nám na téma celovečerní vlog Nejsledovanější řekl, se dozvíte v krátkém video-rozhovoru.



Premiéra snímku v českých kinech je 14. září 2017.