Soutěž o tři podepsané knihy Příběh filmu Po strništi bos

Duo Jan Svěrák a Zdeněk Svěrák si pro nás připravilo nový filmový zážitek. Snímek Po strništi bos, který vznikl na motivy knižní předlohy od Zdeňka Svěráka, nám ukáže, co se dělo před tím, než Edu Součka začal učit legendární Igor Hnízdo z Obecné školy. Tentokrát se osmiletý Eda musí s maminkou (Tereza Voříšková) a tatínkem (Ondřej Vetchý) přestěhovat z Prahy na venkov. Během tohoto dětského dobrodružství se musí ústřední hrdina naučit nejen chodit po strništi bez bot. Při příležitosti uvedení filmu Po strništi bos 17. srpna 2017 do kin, jsme pro vás připravili soutěž o tři podepsané výtisky knihy Příběh filmu Po strništi bos, která nám ukáže, co všechno vznik filmu provázelo. Ceny do hry věnovalo nakladatelství Mladá fronta a. s..