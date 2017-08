Oficiální trailer Zahradnictví: Dezertér s Jiřím Macháčkem

„Příběh holiče, kterého oholili.“







Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se po pár měsících vrací do kin s druhým dílem trilogie Zahradnictví, tentokrát s podtitulem Dezertér. Ústředním hrdinou se tentokrát stává majitel kadeřnického salónu Otto Bock (Jiří Macháček). „Otto je z podstaty podnikavý a pracovitý, uvnitř ovšem velice křehký člověk, nepoučitelný životní optimista, který ač několikrát osudem zlomen, by si nikdy nepřiznal vlastní pád nebo prohru,“ přibližuje svoji postavu Jiří Macháček. Co nás v kinech na podzim čeká, poodhalují tvůrci prostřednictvím oficiálního traileru.

Premiéra v českých kinech je stanovená na 28. září 2017.