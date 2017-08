Srpen a tucet knižních novinek od Albatros Media

Srpen nám nadělí nový krimi případ, nabídne reedici Harryho Pottera, naučí nás pečovat o rostlinky a odhalí triky s Fidget Spinnerem.







Mediální společnost Albatros Media a.s. nezahálí ani o prázdninách, ba právě naopak a přináší nám celou hromadu nových knížek, které nás rozesmějí, vystraší i naučí něco nového. Propadli jste kouzlu hračky Fidget Spinner? Tak to se musíte začíst do knihy Fidget Spinner – Rotující zábava. Kapku fantasy dobrodružství nabídne Ledová krev, první díl nové young adult série. Po stopách zapeklitého případu se vydáme s knihou Zmizela v mlze. Ponaučení i zábavu nabídne dvojjazyčná kniha pro začátečníky Mauglí či Vyber si svou rostlinku a nauč se o ni starat. Odrostlejší zvědavci se s chutí ponoří do Globální katastrofy a trendy a třetí knihy Géniové XX. století. Víte, co bylo před tím, než se Kunal Nayyar stal světoznámým Rajem z Teorie velkého třesku? To se dozvíme v hercově knize Můj přízvuk je skutečný a pár dalších věcí, které jsem vám neřekl. Uspokojeny budou i tvořivé duše, a to publikacemi Začínáme s 3D tiskem a Betonové dekorace. A ani v srpnu nebudeme ochuzeni o návštěvu světa Harryho Pottera a Star Wars. Fanoušci kouzelníka s jizvou budou moci obdivovat nové vydání Harry Potter a Tajemná komnata. Star Wars – Darth Bane 2. Pravidlo dvou naopak uspokojí vyznavače Hvězdných válek.