Filmové události #33/17: Po strništi bos už běží v kinech, Daniel Craig konečně vyšel s barvou ven

Několik měsíců trvající diskuse utnul Daniel Craig, když konečně potvrdil, že opravdu kývl na nabídku zahrát si Jamese Bonda ještě jednou. Řekl to stručným „ano“ Stephenu Colbertovi v americké The Late Night Show, který se ho zeptal, zda se ještě objeví v nějakém „bondovském“ filmu. Dodal, že si jen chtěl dát chvíli oddech od natáčení, ale teď už se na filmování těší. Pro Craiga, který dříve uhýbal a chtěl se zaměřit spíš na jiné projekty, to bude už pátý film v roli agenta 007. V roli britského agenta se kromě něj od prvního roku na motivy knih Iana Fleminga v roce 1962 vystřídali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan. Pětadvacátá bondovka bude na podzim přespříští rok.