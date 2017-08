Soutěž se snímkem Po strništi bos o pět filmových soundtracků

Oficiální synopse Po strništi bos:

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrává příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku Obecná škola. Nový film uzavírá tematickou tetralogii tvorby Jana a Zdeňka Svěrákových, do níž patří i snímky Kolja a Vratné lahve. S filmem Po strništi bos se vracíme na samotný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho tatínek odmítne příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodina se musí vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Eda tak nachází cestu nejen k místní klukovské partě, jejíž svět je tolik odlišný od městského a v níž musí obhájit své místo, ale také nečekaným rodinným tabu, která vyplouvají na povrch, a hlavně k vlastní odvaze. Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás od tvůrčí dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových.

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Miroslav Táborský, Ondřej Vetchý, Hynek Čermák, Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Petra Špalková, Miroslav Hanuš, Viktor Antonio, Zdeněk Svěrák, Petr Brukner, Martin Havelka, Zuzana Stivínová, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Sebastian Pošmourný, Dominika Frydrychová, Ivana Lokajová, Alois Grec, Martin Uhlíř, Václav Hubka, Josef Bedlivý

Premiéra v ČR: 17. 8. 2017 (Bioscop)