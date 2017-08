Recenze: Temná věž / The Dark Tower

Tenhle muž v černém má k sympaťákovi Willu Smithovi hodně daleko.







Dospívající Jake (Tom Taylor) trpí nočními můrami, ve kterých má děsivé vidiny o konci světa a souboji pistolníka Rolanda (Idris Elba) s Walterem, mužem v černém (Matthew McConaughey). Jake se nemůže soustředit skoro na nic jiného než kreslení všeho, co ve snech vídá. Jeho matka už si s ním neví rady a chce ho poslat do ústavu. Brzy se ale ukáže, že chlapec není blázen, ale naopak vyvolený, jehož vnitřní „svit“ může zachránit náš svět i mnoho dalších, ale stejně tak i zničit.

Vydáme se na cestu do jiného světa.Vydáme se na cestu do jiného světa, kde se už jen pár přeživších skrývá před Walterem. Jde o mocného čaroděje, který umí jen nenávidět a zabíjet. Má v plánu zničit Temnou věž, která chrání náš vesmír, a vpustit do něj démony, aby rozpoutal peklo. Nic moc vyhlídky.

V osamění a touze po pomstě tu žije i Roland, protože každý, kdo ho doprovázel a něco pro něj znamenal, se stal Walterovou obětí. Tihle dva jsou zarytí nepřátelé, neboť stejně jako Roland dokáže odolávat magii, umí Walter uhýbat jeho kulkám… Málokdo ještě věří, že je možné muže v černém porazit, natož aby to zvládl malý chlapec. Ale je nutné se o to alespoň pokusit.

Matthew McConaughey je přirozeně charismatický a jeho klid a sebevědomý úšklebek podporují dojem neporazitelného zla. Za touto postavou se asi skrývá více, ale jeho příběh více rozvedený není, o jeho motivech se nic nedovíme. Idris Elba jako zachmuřený poslední rytíř chránící Temnou věž odvádí dobrou práci, ale scénář mu moc nenahrává. U méně všestranného herce by bylo lajdácké vykreslení postavy mnohem evidentnější. Osudem zlomený pistolník je stále smrtelně vážný, což je využito v pár komických scénách, které dokáží diváka trochu probrat k životu.

Herecké osazenstvo je tedy celkem schopné zaujmout, ale problém nezáživnosti je v ději. Není divu, že příběh z hlavy Stephena Kinga, popsaný na více jak čtyřech tisících stránkách, se na filmové plátno dostával dlouhé roky. Výsledek je vlastně sequel, a to bohužel velmi neoriginální, nedokáže moc pobavit, napínat, nemá jedinečnou atmosféru. Jen občas se povede nějaký ten vtípek o odlišnosti našich světů.

Snímek se snaží spojit dohromady nejen několik knih, ale i žánrů. Mystická kombinace fantasy, sci-fi, thrilleru a dobrodružného filmu pro mládež? Od všeho je tu trochu, ale nic nás pořádně nezasáhne a nezaujme. Snaží se obsáhnout mnoho, takže pospíchá ke konci, skáčeme z jednoho světa do druhého, aniž bychom si mohli dostatečně vychutnat alespoň jeden. Konec skoro nestihne vygradovat, prostě najednou je. Ani vizuálně nejde o nic výjimečného, přestože snaha viditelná je.

Před lety filmová verze Pána prstenů přilákala ke knihám davy fanoušků. Povede se Temné věži podobně zaujmout a povzbudit diváky, aby tento Kingův svět prozkoumali blíž? Spíše ne. A již existující příznivce spíše zklame svou povrchností.

Odvážný pokus vměstnat osmidílnou knižní sérii Stephena Kinga do hodiny a půl na plátně tak úplně nevyšel. Nepropracovanost a zkratkovitost diváka začne nudit, snímek nevyniká vůbec v ničem. Není sice nijak mimořádně hloupý, ale nedokáže v nás ani zanechat výraznější dojem.





