Recenze: Velká oříšková loupež 2/ The Nut Job 2: Nutty by Nature

Po událostech prvního snímku si veverka Bručoun a jeho banda hlodavců užívají života v oříškárně, kterou si pro sebe uloupili. Ta jim skýtá prostředky obživy, o kterých se jim nikdy předtím nezdálo. Dříve lesní hlodavci se teď dennodenně přežírají a nestarají se o zásoby do zimy, a proč by také? Vždyť tu mají vše, co potřebují. Díky tomu však také začínají ztrácet své zvířecí pudy. Ovšem, co se stane, když oříškárna nečekaně vybouchne a zvířátka tak ztrácejí svůj oblíbený zdroj obživy? Jsou nuceni se vrátit ke svému původnímu způsobu života v místním parku. A to není zase tak jednoduché. Zvlášť, když se starosta města rozhodne park zničit a udělat z něj zábavní park. To však jeho hlodavčí obyvatelé (a jeden pes) rozhodně nenechají jen tak, o svůj domov budou bojovat zuby nehty, obzvlášť zuby.

Režisérem tohoto animovaného snímku je Cal Brunker. Což je ve světě animáků známé jméno. Podílel se na filmech jako Já, padouch, Mimoni, Doba ledová 4: Země v pohybu a dalších. Ovšem tohle je jeho teprve třetí režisérský počin. Z Velké oříškové loupeže 2 se mu povedlo udělat příjemnou podívanou pro děti i dospělé.

V českém znění uslyšíme Zbyška Horáka, Annu Brouskovou, Václava Knopa, Filipa Švarce a jiné. Jak je již pro animované filmy tradiční, tak i zde byli zaměstnáni známí hollywoodští herci, aby propůjčili své hlasy kresleným postavám. V hlavní roli se tu představují Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rdolph, Jackie Chan, Bobby Cannavale a další. Český dabing je jako vždy kvalitně udělaný a příjemný pro poslech.

Velká oříšková loupež 2 není z animačního hlediska ničím překotným, jde o standardní kvalitu, která nezklame. Co ovšem vyčnívá, je hudební doprovod. Snímek oplývá hity, které dobře podporují jeho atmosféru. Zaznívá zde například hit Born To Be Wild od Steppenwolfa, který průběžně doprovází akční momenty snímku a dodává tak na jejich komičnosti. Nutno podotknout, že po zhlédnutí snímku, se divákovi tato skladba vryje do paměti.

Celkově však nejde o nijak překotné dílo. Ano, chvílemi pobaví dokonce i ty nejstarší v publiku, ale to je tak všechno. Příběh nepřináší nic nového či osvěžujícího. Je pravda, že u filmu určeného především dětskému publiku není třeba být příliš kritický, jsou tu, dalo by se říct, tak trochu jiná měřítka. Má to milé roztomilé postavy? Má. Budou se u toho děti bavit? Budou. Zde je však nutno dodat, že se ukázalo, že snímek možná úplně není pro všechny děti, zvláště ne ty nejmladší. Proč? Některé jeho momenty, jak se zdá, mohou být pro děti až příliš traumatické. Jde především o chvíle, kdy se protagonistům (jak už to, tak bývá) příliš nevede a vypadá to s nimi bledě, tvůrci to tu trochu přehnali s temnou tématikou a učinili tak podívanou pro některé děti více zastrašující, než by měla být. A to je velké mínus. Už jen proto nelze animák doporučit všem. Dohromady tak jde o docela průměrný film, který do hry nepřináší nic nového.





