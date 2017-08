Jan Svěrák, Tereza Voříšková a Ondřej Vetchý pokřtili knihu Příběh filmu Po strništi bos

Zjistěte, jak vznikal film, který předchází legendární Obecné škole.





Kinům v aktuálních dnech kraluje snímek Po strništi bos, pod kterým jsou podepsáni Jan Svěrák a Zdeněk Svěrák. Příběh, který se odehrává dva roky před dějem Obecné školy nás zavede na vesnici, kam se musí malý Eda (Alois Grec) a maminka s tatínkem (Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková) přestěhovat.

Pokud jste zvědavi, co to obnáší natočit takto divácky úspěšné dílo, dostanete možnost zjistit to přímo od zdroje. V nakladatelství Mladá fronta vychází publikace Příběh filmu Po strništi bos, jejímž autorem je samotný režisér a scénárista Jan Svěrák. Kniha plná fotografií odtajní perličky z přípravy scénáře, jak probíhal výběr herců, kde se natáčelo či co se skrývá pod tajemným spojením „filmová výprava“. Dokonce budete moci nahlédnout i do kopie natáčeního plánu.

Křest knihy Příběh filmu Po strništi bos v Paláci knih Luxor se nesl v přátelském a uvolněném duchu. Jana Svěráka přišli osobně podpořit filmoví manželé Součkovi – Tereza Voříšková a Ondřej Vetchý.

Oblíbený český herec byl ve skvělé náladě a bavil všechny přítomné. Dokonce se rozpovídal i o spolupráci s Janem Svěrákem. „Přirovnal bych to k takové analogii. Mahulena Bočanová je krásná dívka, ale přeci jen pořádná dívka a když si vám sedla na klín, tak muž zažíval pocity štěstí a rozkoše. A když nakonec slezla, tak muž pocítil velkou úlevu především v oblasti pánve a kyčlí. Něco takového je točit s Honzou. Ono je to jako krásný, ale vy to pak musíte udělat, a to je peklo. Když jsem tady teď na tom křtu, tak je to v podstatě to nejpříjemnější, co jsem na tom natáčení zažil“, svěřil se se smíchem Vetchý.

Jakmile proběhl křest, při kterém se publikace slavnostně pokropila šampaňským, dostali fanoušci šanci osobně se pozdravit s vzácnými hosty a získat cenný autogram.