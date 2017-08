Filmové události #34/17: Nové filmy s Jokerem jsou v plánu na roky dopředu, Robert Sedláček natáčí o Palachovi

Hra o trůny se svou sedmou sérií pomalu dokulhává do cíle a tvůrci už dříve avizovali, že příští rok bude pro celosvětově populární seriál posledním. Fanoušci už teď volají po pokračování, v BBC se tak řeší, co dál. A ve hře jsou hned čtyři spin-offy. Háčkem je, že tvůrci se nechali slyšet, že ani v jednom z nich se neobjeví žádná z postav ze samotné Hry o trůny. Co se týče námětu, mluví se o pádu Valyrie nebo Robertově rebelii, dějově by tak nové projekty měly předcházet současnému hitu.