Recenze: Terminátor 2: Den zúčtování 3D / Terminator 2: Judgment Day 3D

Proč vlastně vracet film z roku 1991 na plátna kin a piplat se s jeho remasterovanou verzí? Asi každý z nás si občas posteskne, že dnes už není na co koukat. V kině nás málokdy něco dostatečně zaujme, pobaví, a udrží se v paměti s pozitivními vzpomínkami. Natož abychom nějaký film chtěli zhlédnout znovu. Občas prostě každého přepadne nostalgie a vyvolá v nás dojem, že není nad staré osvědčené „bijáky“.

Terminátorovi 2 se rok věnovalo více jak 1400 výtvarníků a techniků.Ví to i tvůrci v Hollywoodu, proto investují čas a peníze na oprášení kultovních hitů, ať už to je třeba Titanic nebo Jurský park. Ale nejde jen o ledajaké oprášení: konkrétně Terminátorovi 2 se rok věnovalo více jak 1400 výtvarníků a techniků.

Příběh už je to kultovní, ale pro jistotu: John Connor (Edward Furlong) je teprve dospívající mladík, ale my víme, že je předurčen ke klíčové roli v boji lidstva proti robotům. Tomu on zatím může uvěřit jen těžko. Jeho život nevypadá nic moc, otce nikdy nepoznal a matka Sarah je zavřená mezi blázny, protože hlásá nesmysly o apokalypse. Brzy se ale její slova potvrdí, když nás z budoucnosti navštíví dva smrtící stroje, které si budou hrát na hodného a zlého kyborga.

Snímek není skvělý jen díky svému autorovi Jamesi Cameronovi, který je proslulý svým perfekcionismem. Tento kousek je jeden z nejlepších sequelů ve filmové historii, navíc významně posunul hranice zvláštních efektů, které tenkrát divákům braly dech (ale kouzlo jim zůstalo dodnes). Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton dostali příležitost vydat ze sebe to nejlepší.

Terminátor dokázal udělat ze Schwarzeneggera ikonického záporáka, ztělesnění takřka nepřemožitelného zla, aby ho v pokračování postavil na druhou stranu barikády. I tady Arnold dokázal využít svůj prkenný herecký projev a udělat z něj přednost. Sarah Connor s tváří Lindy Hamilton byla zase jedna z prvních ženských akčních hrdinek. Role nového nepřítele číslo jedna, tedy spíše T-1000, byla svěřena Robertu Patrickovi. I ten svou příležitost zazářit využil naplno a je Arniemu důstojným a děsivým protihráčem.

Nic tak zásadního se s původním snímkem nestalo, jen se na něj bude lépe koukat oku zmlsanému moderními efekty. Někdy nám sice budou triky připadat zastaralé, dnes už jsme prostě jinde, ale zážitku z filmu to neuškodí. A proč nevyužít příležitost vidět tuto akční sci-fi klasiku znovu na velkém plátně a pořádně nahlas?





