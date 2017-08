Předpremiéra filmu Terminátor 2: Den zúčtování 3D v multikině Premiere Cinemas a GAC

Když se vysloví jméno Arnold Schwarzenegger, bezesporu se vám vybaví jedna z jeho nejikoničtějších rolí, a to Terminátor. Druhý díl populární akční sci-fi série se vrací do kin. Snímek Terminátor 2: Den zúčtování nás tentokrát do děje vtáhne mnohem více než v předchozích letech, protože nám nabídne i třetí rozměr. Do běžné kinodistribuce vtrhne Terminátor 2: Den zúčtování ve 3D již 7. září 2017. Pokud se vám tak dlouho nechce čekat, můžete si zajít do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích či Golden Apple Cinema na předpremiérovou projekci.