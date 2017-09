Recenze: Červená

Nacisti, komunisti, Berlínská zeď, ona to všechno zažila.







Už od mala jí to táhlo k hudbě. Jak by taky ne, její pradědeček byl Václav Červený, výrobce žesťových nástrojů a její otec se také s oblibou věnoval hudbě. Někdo by mohl říct, že Soňa Červená byla předurčena k tomu, aby stála na jevišti a zpívala árie. Když jako malá poprvé zhlédla v Národním divadle Carmen, rozhodla se, že v roli slavné cikánky bude publikum jednoho dne obdivovat ji. Opera se stala jejím životem, ovšem plány jí trochu zkomplikovaly dějiny 20. století.

Červená je celovečerní dokumentární film o české operní pěvkyni Soně Červené. Za vznikem tohoto díla stojí režisérka Olga Sommerová. Ta patří mezi nejvýznamnější české dokumentaristy. Se Soňou Červenou pracovala už léta na několika na sobě nezávisejících projektech. Tentokrát se konečně rozhodla obsáhnout její život v celovečerním snímku. Sommerová citlivě podává příběh své hlavní hrdinky a prolíná ho s historickým kontextem. Jako diváci tak pozorujeme, jak byly osobní dějiny Soni Červené ovlivněny těmi světovými.

Protagonistka dokumentu si toho zažila opravdu dost. Protagonistka dokumentu si toho zažila opravdu dost. Její život se zdá být až neuvěřitelný. V současnosti potkáme málo lidí, kteří si pamatují příchod nacistů, osvobození komunisty a stavbu Berlínské zdi, navíc se osobně znala s Voskovcem, Werichem a jinými zejména světovými celebritami 20. století. Ve snímku toto všechno sledujeme. Vyprávění je obohaceno o dobová videa a ukázky zpěvaččiny tvorby.

Film nám přináší nový vhled do, dalo by se říct, skoro nedávné historie světa, a navíc se dozvídáme něco o životě této neuvěřitelné osoby. A Soňa Červená nám svůj příběh vypráví s jemnou nostalgií. Navíc její hluboký příjemný hlas je pro vyprávění jako stvořený a dobře se poslouchá. Na celkovém zážitku přidává i to, že hrdinka snímku to vše podává s lehkostí, nadhledem a humorem sobě vlastním. Je krásné vidět, že je i v devadesáti letech někdo tak vitální a umí si užívat života.

Červená je snímek, který toho v sobě nese víc. Je to historický materiál, biografie i hudební podívaná. Olga Sommerová jako režisérka to všechno prolíná do jedinečného zážitku. Výstřižky jsou pečlivě poskládány dohromady tak, aby utvořily ucelený obraz a zároveň tak, aby nám, jako divákům, snímek něco přinesl. Není to jen pouhé odvyprávění příběhu něčího života, je to ucelená podívaná, ze které si něco odneseme a v závěru nás i dojme. Nabízí se nám tu jedinečný vhled do historie i do zákulisí operního světa. Soňa Červená zpívala ve zhruba sto operních rolích, pětitisících vystoupeních na jevištích pěti kontinentů. Její život je inspirující a neuvěřitelný. Jsou to životní příběhy právě takových osobností, jako je Soňa Červená, které stojí za to vidět a je dobré, aby se o nich lidé prostřednictvím filmu dozvídali.





