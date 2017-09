Vyhlášení soutěže o 3 knihy Mládí v hajzlu podepsané spisovatelem C. D. Paynem

Kdo si bude číst?









Od 23. 7. 2017 do 29. 7. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři knihy Mládí v hajzlu podepsané spisovatelem C. D. Paynem. Ceny do hry věnovalo nakladatelstvím JOTA. Kdo získá objemnou knihu?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Co se za posledních pět let, podle C. D. Payna, v Praze změnilo?“



Správná odpověď zněla: máme v Praze větší provoz





Šťastnými výherci se stali:

Vojtěch Rýdl, Kaznějov

Mirek Revkovský, Přerov

Vanesa Hlobiková, Kostelec



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.