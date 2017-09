Vyhlášení prázdninové soutěže o deset VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Kdo vyrazí do kina?









Od 27. 7. 2017 do 2. 8. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích. Kdo si vychutná novou filmovou nadílku v kinech?



Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Jak se jmenuje letní akce multikina Premiere Cinemas, která nám přináší poukázky na 1 + 1 vstupenky zdarma a malý slaný popcorn zdarma?“



Správná odpověď zněla: CINEMÁÁÁNIE





Šťastnými výherci se stali:

Kamil Plavec, Praha

Dana Gorcová, Konice

Hana Masišková, Jihlava

Jan Vejvoda ml., Bečov nad Teplou

Katka Hradká, Příbram



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.