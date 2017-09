Zářiový Severský filmový čtvrtek nabídne islandské drama Vulkán / Eldfjall

Po prázdninové pauze se do kina Evald vrací oblíbené Severské filmové čtvrtky.







Léto nám sice končí, ale s příchodem podzimu přichází i celá škála filmových akcí, po kterých se nám stýskalo. Skandinávský dům zve opět do kina, a to na snímky promítané v rámci cyklu Severské filmové čtvrtky. První zářiový čtvrtek budeme v pražském kině Evald odkrývat spletité vztahy v rodině, kterou zasáhne tragická událost. Na režisérské i scénáristické křeslo dramatu Vulkán usedl Rúnar Rúnarsson, kterého můžeme znát prostřednictvím jeho oceňovaného snímku Vrabčáci nebo krátkometrážních filmů Poslední farma či Ptáčata.

„Diváci ocení zejména přesvědčivý herecký výkon Theodóra Júlíussona, který se objevil například ve snímku Berani. Sledovat vývoj hlavní postavy v jeho podání je nezapomenutelným diváckým zážitkem,“ prozradila Martina Kašparová ze Skandinávského domu.



Již tradičně bude snímek uveden v originálním znění z českými titulky. Úvod bude tentokrát zasvěcen krátké přednášce o islandských ostrovech Vestmannaeyjar.