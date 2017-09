Vyhlášení soutěže o tři podepsané knihy Příběh filmu Po strništi bos

Kdo se podívá do zákulisí českého filmu?









Od 14. 8. do 20. 8. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři podepsané knihy Příběh filmu Po strništi bos. Ceny do hry věnovalo nakladatelství Mladá fronta a. s.. Kdo se začte do poutavé knihy?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Kdo režíroval film Po strništi bos?“



Správná odpověď zněla: Jan Svěrák





Šťastným výherci se stali:

Lenka Yassine, Březolupy

Klára Soldánová, Chrudim

Miroslav Strnad, Děčín



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.