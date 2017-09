Recenze: Dobrý časy / Good Time

Ryzí lidé i ztracenci vždy jednají z lásky.







Constantin Nikas (Robert Pattinson) má krásný sen. Zmizet spolu se svým mentálně zaostalým bratrem (Ben Safdie) do lepšího světa a žít v něm podle svého. Po nepovedené bankovní loupeži se ale nadějné vyhlídky hroutí. Bratr se ocitá ve vězení a pro Constantina začíná boj s časem. Dokáže sehnat peníze na kauci dřív, než jeho mladšímu já vězeňští gangsteři ublíží? Zvládne se proplést zločineckým chaosem a zachránit i sám sebe?

Nic nechybí ani nepřebývá a o překvapení rozhodně nouze není.Americké drama Dobré časy bratrů Safdieových sklidilo úspěch jak na letošním festivalu v Cannes, tak v Karlových Varech. A není divu. Snímek dlouhý celkem 100 minut nepostrádá řádnou dávku emocí, napětí a akčních scén. Nic nechybí ani nepřebývá a o překvapení rozhodně nouze není – vezměte si takového Bena Safdieho. Veřejnosti ne příliš známý Newyorčan se ukázal nejen jako talentovaný herec, ale i jako slušný režisér.

Příběh sám o sobě není komplikovaný, o to těžší úkol ale měli protagonisté, především Robert Pattinson. Je to právě on, kdo tvoří srdce většiny scén a který jako by se pro roli zločince na útěku narodil. Zvěsti o tom, že se s rolí velmi sžil a diváci z něj nemohou spustit oči, nelze vyloučit. Snímek působí uvěřitelně a nenuceně a pomyslnou třešničkou na dortu je hudební doprovod, především soundtrack od Oneohtrix Point Never, na kterém se podílel Iggy Pop. Skladba The Pure and the Damned snímku dává specifickou, nezaměnitelnou atmosféru.

Dobrý časy jsou zkrátka a dobře unikátem ve své kategorii, který nelze přehlédnout a který stojí za to zhlédnout. A to alespoň jednou. Film zapůsobí a udeří na to správné místo. Otázkou však zůstává, jestli se u diváků první zhlédnutí nepřetransformuje také v poslední. To, že snímek není mainstreamový, je prošpikován výbornými hereckými výkony, zápletka má potenciál a vše působí, jak má, zkrátka někdy nestačí. Těžko říci, zda by měl co dát i napodruhé.





Dostat se až na samou hranici sil.







Ochránit své milované, i když by to mělo stát vlastní život.







Tak jako Constantin, ani Robert Pattinson se nebál velké výzvy.