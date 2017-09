Recenze: Víno nás spojuje / Ce qui nous lie

Jejich žilami koluje stejná krev. Nebo stejné víno?







Ve filmu Víno nás spojuje zamíříme do francouzského Burdgunska, oblasti vyhlášené svým vínem. Na rodinné vinice se právě po deseti letech vrátil Jean (Pio Marmaï), nejstarší ze tří sourozenců. Když jim zanedlouho zemře nemocný otec, dva bratři a sestra zůstanou poslední vůlí svého otce a také vysokou dědickou daní připoutáni k rodné hroudě. Musí se společně domluvit, jak krizi vyřeší a co udělají s rodinným vinohradem.

Obrovské množství práce, rodinné a finanční problémy, hádky… téma, které si vybral zkušený režisér Cédric Klapisch rozhodně nemůžeme označit za neotřelé. Nicméně snímek si nás poměrně rychle získá, a to na základě několika faktorů.

Záběry na přírodu a vinohrady jsou doplněny originální hudbou.Prvním je nepochybně kamera, která hned dá vědět, že se nejedná o tuctový film. Záběry na přírodu a vinohrady jsou doplněny originální hudbou, složenou přímo pro snímek. Dalším důvodem je obsazení. Tři hlavní protagonisté nikoho nenechávají na pochybách, že jsou sourozenci. Bolestivé chvíle se střídají s vtipnými a kdo z nás má sourozence alespoň jednoho, do situací se velmi rychle vžije. Vyzdvihla bych výkon Francoise Civila v roli nejmladšího Jéremyho. Naopak menším přehmatem byl výběr herečky pro roli Alicie, přítelkyně Jeana z Austrálie. Problémem tu je, že María Valverde je Španělka, a ve filmu s originálním zněním má v angličtině výrazně neaustralský přízvuk.

Čímž se dostáváme k podstatnému plusu tohoto snímku. A tím je kouzelná francouzština. Dodává filmu jiskru, jelikož Víno nás spojuje je částečně ve francouzštině a částečně v angličtině. V českém dabingu určitě neuslyšíme velmi špatnou angličtinu s výrazným nosovým přízvukem Jeanovi a Jéremyho sestry Juliette (Ana Girardot), ani dvojjazyčné rozmluvy Jeana se svým synem. Všechno splyne na jednu rovinu, a to je velká škoda.

V poslední době naštěstí dostává v našich kinech více prostoru tvorba z jiných zemí, než jsou USA, Velká Británie a Česko. A často v originálním znění. Na francouzské komedie se podařilo přilákat diváky, a tak se u nás objevil i snímek z jiného soudku. Drama Víno nás spojuje sice nemusí hned zaujmout tématem, nicméně nakonec velmi mile překvapí nejen příběhem, ale i hereckým obsazením, kamerou či hudbou. Víno nás spojuje není kasovní trhák, ale je to velmi solidní a realistický snímek zasazený do krajiny pokryté révou, do francouzského Burgundska.





Docela slušná párty, co myslíš brácho?









Snad neví, že je špehujeme.







Hmm… To bude poctivá rybízová šťáva.