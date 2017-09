YouTubeři Pedro, Shopaholic Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl a A Cup of Style se vydali na turné s filmem Nejsledovanější

Celovečerní vlog Nejsledovanější hlásí nástup.







Režisér Jiří Sádek byl se svým týmem v patách pětici nejznámějších českých YouTuberů a nasbíral čtyři sta hodin materiálu, který přetvořil do celovečerního dokumentu Nejsledovanější. Kluci a holky se seznámí se svými oblíbenci ještě mnohem více a rodiče zjistí, koho jejich děti sledují každý den na mobilních telefonech, tabletech a počítačích.

Partička ve složení Pedro, Shopaholic Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl a A Cup of Style se vrhla nejen do natáčení, ale i přiblížení filmu divákům, na plno a absolvovala šňůru předpremiérových projekcí spojených s autogramiádou. A tu pražskou jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. Nejdříve šestice YouTubehrdinů absolvovala setkání s novináři a poté se přesunula do obchodního centra a tamního multikina CineStar. Na podpis, objetí a fotografii čekala nekončící řada fanoušků a fanynek.