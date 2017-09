Recenze: David Gilmour v Pompejích / David Gilmour: Live at Pompeii

Kultovní hudebník se vrací na místo činu.







Ve středu 13. září, na jediný večer, se divákům naskytne možnost užít si v kině záznam koncertu Davida Gilmoura, hlasu Pink Floyd. A nejen tak ledajakého. Před 45 lety natočili Pink Floyd v antickém amfiteátru v Pompejích koncert, jehož diváky byli pouze technici filmového štábu. Gilmour se na svém loňském turné Rattle That Lock vrátil na „místo činu“. Do prostředí nabitého historií pozval tentokrát i publikum a ze dvou koncertů vznikl záznam, který si nyní můžou vychutnat fanoušci po celém světě. Když nestihnete promítání v kině, můžete si počkat na vydání Blu-ray a DVD.

Nemůžou samozřejmě chybět Wish You Were Here, Run Like Hell nebo High Hopes.Ve stínu Vesuvu se Gilmour postavil na pódium v místech, kde před dvěma tisíci lety zápasili gladiátoři. Kouzelná atmosféra místa je ale pochopitelně jen těžko přenosná na plátno. Zazní hity jeho sólové kariéry, ale pochopitelně i kousky kultovní kapely, se kterou se proslavil. Konkrétně tedy 9 vlastních písní a 14 hitů Pink Floyd. Nemůžou samozřejmě chybět Wish You Were Here, Run Like Hell nebo High Hopes.

Na úvod snímku zaslechneme krátké povídání o tom, jak si vybíral některé muzikanty pro svou show, nebo jak vůbec přistupuje k živým vystoupením. Nikdo ale určitě neočekává, že se tenhle sedmdesátník bude vznášet zavěšený nad pódiem a divoce skákat do publika. To už přenechá mladým hvězdičkám.

Že nekoukáte na koncert třeba z devadesátých let, to vám neomylně připomenou svítící displeje v publiku. Mladší diváci si místo užívání koncertu musí prostě nutně vše zaznamenávat na své smartphony.

Gilmour je ryzí muzikant a multiinstrumentalista, jehož nezaměnitelný hlas fanoušky nezklame ani navzdory sedmdesátce. A i když při koncertě většinou jen klidně stojí, charisma ani energie jeho hudby neztratily nic ze své síly. Klid hlavní hvězdy nám vynahrazuje střih a pohledy z mnoha kamer, klipy na pozadí, světelná show, nebo ohňostroje po obvodu arény, ke kterým získal tým povolení teprve hodinu před koncertem.

Pokud máte tuhle muziku opravdu rádi, budete chtít koncert vidět, pokud ne, zajímat vás to nebude. Nejspíš neuvidíte nic nového, ale o to asi ani nejde. Fanoušci se chtějí stejně spíše nechat unášet na vlnách nostalgie a ponořit se do vzpomínek. A k tomu jim David Gilmour dává rozhodně skvělou příležitost.





