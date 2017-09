Recenze: Který je ten pravý? / Home Again

Když už začít znovu, tak pořádně.







Co dělat, když je vám čtyřicet, rozešla jste se s manželem a na krku máte kromě dvou dcer ještě tři mladé muže? Všechny tyto problémy řeší v nové komedii Alice (Reese Witherspoon), která se po rozchodu přestěhovala zpět do domu svého otce v Los Angeles a snaží se o nový začátek. Jenže věci nejdou vůbec podle plánu a Alice nezbývá nic jiného než se se vším poprat po svém.

Režie a produkce snímku zůstaly v rodině, když se jich ujaly Hallie Meyers-Shyer a její matka, úspěšná režisérka romantických komedií Nancy Meyers, která stojí za filmy jako jsou Po čem ženy touží nebo Lepší pozdě nežli později. A nutno říct, že se s filmem popraly na jedničku. Neotřele zvolené téma a výborné herecké obsazení vyvažují menší nedostatky v podobě hudby nebo lehké nedotaženosti některých scén.

V angličtině Home Again poměrně vystihuje podstatu filmu.Co se týče právě herců, Reese Witherspoon by nemohla být přehmatem, všichni ji zbožňujeme jako pravou blondýnu, navíc má na svém kontě i několik hereckých skalpů, například Oscara za film Walk the line nebo nominaci za film Divočina. I čtyři hlavní mužské role byly vybrány s citem, ať už ostřílený Michael Sheen v roli bývalého manžela nebo trojice mladíků Harry (Pico Alexander), Teddy (Nat Wolff) a George (Jon Rudnitsky), kteří přesně splňují požadavky dobré „romanťárny“. Dobře se na ně dívá, jsou zábavní a zbytečně nepřehrávají. Vyzdvihla bych ale ještě dvě dětské herečky, které ztvárnili Aliciny dcerky. Lola Flanery a Eden Grace Redfield jsou dokonalé, se svými přemoudřelými dospěláckými řečmi snad v záblescích připomenou i Tomáše Holého.

Co lze vytknout a vlastně to ani není vada filmu jako takového, ale českého překladu, je právě český název. V angličtině Home Again poměrně vystihuje podstatu filmu zatímco český Který je ten pravý? tak nějak nesedí. Od začátku čekáme mnoho mužů, se kterými bude mít hlavní představitelka vztah a pak se mezi nimi bude rozhodovat. Rovnou říkám, že na to nedojde. Hlavní postava a vlastně celý film vůbec žádné rozhodování nenabízí, pouze jednu volbu, ke které Alice velmi vyspěle směřuje už od začátku snímku. Bohužel se to stává poměrně často, že výstižný původní název se v češtině vytratí a nahradí ho naprosto jiný a s jiným významem.

Celkově vzato, pravá blondýna Reese Witherspoon v hlavní roli nové romantické komedie Který je ten pravý? slibuje slušnou podívanou, kterou tento film opravdu je. Snad místy trochu naivní a příliš idylická, nicméně romantické komedie žijí vlastním životem a musí být hodnoceny podle jiných kritérií než zbytek žánrů. Takže pokud hledáte snímek, u kterého si odfouknete, pobavíte se nebo se zasníte nad jedním z pohledných herců, kterými tato komedie přímo oplývá, je pro vás Který je ten pravý? TEN pravý.





Trochu flirtu nad utíráním nádobí ještě nikoho nezabilo ne?





Nedělejte si starosti, ta lavička je velmi pohodlná.





Překvapení!