Matrix, Planeta opic a další kultovní sci-fi v rámci Projektu 100 2017

„Velká sci-fi na velkém plátně.“







Od roku 1995 ušel Projekt 100 dlouhou cestu a uspokojil statisíce diváků. Nyní, po pěti letech, se Asociace českých filmových klubů, vrací k formátu kolekcí filmů a vdechuje tak cyklu nový život. A začínáme opravdu ve velkém stylu. Těšit se totiž můžeme na velká sci-fi na velkém plátně. “Sci-fi je pro první ročník inovovaného P100 nejvhodnějším žánrem hned z několika důvodů: jedná se o žánr zastoupený v historii filmu od samotných počátků, žánr spoluvytvářející zásadní období dějin filmu, žánr kriticky a alegoricky reflektující politické a společenské systémy lidských dějin a žánr stále aktuální. Doufám, že je vybraná kolekce filmů dostatečně reprezentativní a zřetelně naznačuje možnosti filmové science-fiction,” osvětluje volbu hlavní dramaturg Jan Jílek.

A na co konkrétně se můžeme tento rok těšit? Vše odstartuje slavnostní premiérou filmu Matrix (1999), které bude předcházet tematická přednáška. Velkou sci-fi pětku doplňují snímky Cesta na měsíc, Cesta do pravěku, Planeta opic a Brazil, které můžeme poprvé v rámci Projektu 100 okusit během Sci-fi víkendu v pražském kině Bio Oko Od 15. do 17. září 2017.

Velkým krokem do neznáma je i edukativní přesah Projektu 100. „Rádi bychom filmy P100 nabídli kromě filmových klubů také studentům ZŠ a SŠ, proto když jsme přemýšleli, jaký formát by pro ně mohl být zajímavý, napadlo nás představovat ikonické filmy jednotlivých žánrů. Filmy vybavujeme podrobnými pedagogickými materiály i pracovními listy pro studenty a naším záměrem je zažehnout zájem o kvalitní filmy i mezi touto věkovou skupinou,“ vysvětluje ředitelka přehlídky Radana Korená.

Pokud jste už dnes nedočkaví, a toužíte zjistit, co si pro nás tvůrčí tým přichystá na rok 2018, uspokojíme vaši zvědavost. Projekt 100 2018 přinese dva americké, jeden evropský, jeden český a jeden australský muzikál. Na výčet konkrétních titulů si ale budeme muset ještě rok počkat.