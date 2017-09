Recenze: Americký zabiják / American Assassin

Pomsta je nejsilnější motivace.







Mitchův život není vůbec lehký. V pubertě přišel o rodiče a o devět let později o milovanou přítelkyni, která zemřela při teroristickém útoku na pláži. V Mitchovi (Dylan O’Brien) se tehdy něco zlomilo. Jediné, po čem nyní prahne, je pomsta. A vykonává ji na vlastní pěst více než dobře. Nepoddajný mladý mstitel se dostane do hledáčku CIA, která chce využít jeho talentu k boji proti terorismu. Mitch se tak spolu se Stanem Hurleym (Michael Keaton), válečným veteránem a svým velitelem, snaží rozřešit záhadu zdánlivě náhodných útoků. Nestojí před nimi však jen hrozba války, ale i vlastní minulost. A to víc, než si oba chtějí připustit.

Čekejte akci a nepředvídatelnost.Příběh amerického zabijáka staví na knižní předloze před pár lety zesnulého autora politických thrillerů Vince Flynna. Režisér Michael Cuesta se vynasnažil a připravil divákům napínavou podívanou. Poutavou tak, že mnozí z nich po celých 112 minut nebudou moci odtrhnout od plátna oči. Čekejte akci a nepředvídatelnost. Právě tou si snímek snadno podmaní i zarputilé všeználky, kteří jako by absorbovali encyklopedii kinematografie.

Co filmu dělá vady na kráse, je vcelku chudé psychologické prokreslení postav. To je v případě zkušeného teroristobijce Hurleyho i odhodlaného Mitche Rappa dobře načato, ovšem znatelně nedotaženo. Při téhle podívané si zkrátka položíme pár otázek, na které nedostaneme odpověď. Někteří budou cestou z kina jisto jistě vymýšlet různé alternativy a předhazovat nápady, jak mohli tvůrci zápletku vylepšit, zdokonalit a vyřešit některé zmatky – a věřte, že v případě Amerického zabijáka nemusíte být zrovna Steven Spielberg, abyste vymysleli lépe fungující vzorec. Tohle by se jednoduše dít nemělo. Na druhou stranu – existuje podobný thriller, který má naprosto čistý scenáristický štít? A je vůbec možné ho vytvořit?

Herecký výkon dua O’Brien-Keaton je ale natolik přesvědčivé, že drobné mezery a prohřešky budou odpuštěny. O zkušeném Keatonovi známému například z filmů o Batmanovi, Můj auťák Brouk, Beetlejuice či Spotlight si nikdo netroufal zapochybovat. A jelikož brady mnohých diváků nesrazilo dolů ani působení gravitace, zbývá už jen jedna možnost – to, co předvedl šestadvacetiletý O’Brien překonalo všechna očekávání. Z mladého vlčete se stala pořádně nebezpečná bestie. A to se Hollywoodu líbí.

Americký zabiják je povedený thriller, který divákům nabídne napínavé akční scény a příjemně pojí staré dobré principy využívající protipóly dobra a zla s moderními technologiemi. Silnou stránkou snímku je nepředvídatelnost, ztrácí naopak po stránce scenáristické. Velmi dobré herecké obsazení ale drobné trhliny s přehledem zatmeluje, a právě díky němu se zvyšuje šance, že Amerického zabijáka budete chtít vidět ještě jednou.





