Filmové události #37/17: Český studentský film slaví úspěch u americké filmové akademie, benátský festival rozdal všechny lvy

V nedávné době vznikly rovnou dva dokumenty o výrazných osobnostech hudby, oba představil torontský filmový festival. První z nich je o zpěvačce Lady Gaga a nese titul Gaga: Five Foot Two, druhý z nich vypráví o Ericu Claptonovi ve stejnojmenném snímku s podtitulem Life in 12 Bars. Dokument o americké zpěvačce se zajímá o její tvář pod proměnlivou maskou svérázné osobnosti, Eric Clapton zase poskytuje otevřenou zpověď.