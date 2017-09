Soutěž s celovečerním vlogem Nejsledovanější o trička, náramky, samolepky a plakáty s podpisy YouTuberů

Pedro, Shopaholic Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl a sestry z A Cup of Style opouští pohodlí a bezpečí svých YouTube kanálů a vrhají se do neprobádaných filmových vod. Již od 14. září 2017 se můžete se svými oblíbenými YouTubery seznámit tak, jak ještě nikdy předtím prostřednictvím celovečerního vlogu Nejsledovanější. Režisér Jiří Sádek a jeho tým strávil celý rok sbíráním pozoruhodného materiálu a umožní tak nejen všem fanouškům, ale i rodičům nahlédnout pod pokličku YouTuberského fenoménu. Při příležitosti uvedení snímku do kin vám přinášíme soutěž o tři nadité balíčky, které do hry věnoval právě film Nejsledovanější. Chybět nemohou ani plakáty s vlastnoručními podpisy Pedra, Shopaholic Nicol, Kovyho, Gabrielle Hecl a A Cup of Style .