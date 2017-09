DVD a BD zářijové Bontonfilm novinky nám zpestří začátek nového školního roku

Američtí bohové

Oficiální synopse:

Staří bohové ztrácí víru svých věřících, upadají v zapomnění (snad až na Ježíše) a díky tomu přicházejí o vliv a sílu. To vše naopak přebírají noví bohové a jejich vzájemný střet a válka se zdají být nevyhnutelné.

Příběh sleduje trestance, jemuž těsně před propuštěním umírá manželka. Cestou na pohřeb narazí na podivína, který toho o něm ví až příliš a který se představí jako pan Středa (Mr. Wednesday). S ním se pak vydává na mystickou pouť napříč Amerikou, potkává zvláštní lidi, snad dokonce bohy, a zažívá to, co by nikdo z nás nečekal zažít. Magie se stává skutečností a v motelu na něj čeká jeho mrtvá a pohřbená manželka. Časem mu dochází, že ani jeho průvodce není jen obyčejný člověk. Obyčejný člověk by jen stěží nestavěl armádu pro válku mezi starými a novými bohy.

Režie: David Slade, Craig Zobel, Guillermo Navarro

Hrají: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Bruce Langley, Yetide Badaki, Jonathan Tucker, Demore Barnes

Na DVD: od 13. 9. 2017 (Bontonfilm) za 699 Kč