Slavnostní premiéru Nejsledovanějších si nenechali ujít Roman Zach, Veronika Žilková, Denisa Nesvačilová a mnoho dalších hostů

„Dejte nám like.“







To byla jedna z typických hlášek, která se ozývala ze sálů multikina CineStar Anděl, kde se konala slavnostní premiéra celovečerního vlogu Nejsledovanější. Dokument o YouTuberech Pedro, Shopaholic Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl a A Cup of Style přilákal do pražského kina spoustu fanoušků, včetně VIP rodičů s dětmi a mnoho dalších tváří. Gábina Partyšová se vydala na promítání s Kristianem Koktou, Roman Zach přišel se synem Prokopem, Jitka Schneiderová s dcerou Sofií Annaou a Veronika Žilková s nadšenou dcerou Kordulou, která si s YouTubery udělala i selfie. Chybět nemohla i celá řada slavných dam, jako jsou Monika Timková, Malvína Pachlová, Štěpánka Fingerhutová, Denisa Nesvačilová, Denisa Pfauserová či Ester Geislerová.

Nejsledovanější se těšili přízni diváků nejen na slavnostní premiéře, ale i následně v kinech. K dnešnímu dni si nahlédnutí do soukromí šestice mladých a úspěšných tvůrců videí nenechalo ujít na 11 000 diváků. „Nedělali jsme film pouze pro fanoušky, ale i pro veřejnost, která by chtěla trochu porozumět tomu, co s těmi YouTubery všichni mají,“ řekl režisér filmu Jiří Sádek.