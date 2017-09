Recenze: Wind River

Žal musíš přijmout, abys nezapomněl na ty, které jsi miloval.







V indiánské rezervaci Wind River nachází stopař a lovec Cory Lambert (Jeremy Renner) mrtvou dívku. Krutým osudem je, že je to nejlepší kamarádka jeho dcery, kterou podobným způsobem zavraždili před třemi lety. Případ přijede vyšetřovat nezkušená agentka FBI z Fort Lauderdale, Jane Banner (Elizabeth Olsen), kterou ani výcvik nepřipravil na podmínky, které panují v zamrzlém a divokém Wyomingu.

V „úžasné“ Americe není všechno tak dokonalé, jak by se mohlo zdát.Režisér snímku Taylor Sheridan už má za sebou dva vynikající počiny, Sicario a Za každou cenu. Jak on sám tvrdí, Wind River má být vyvrcholením této tematické trilogie, která se zaměřuje na stále ještě divoká a nebezpečná místa ve Spojených státech. A opravdu, při některých scénách nám tuhne krev v žilách při představě, že v „úžasné“ Americe není všechno tak dokonalé, jak by se mohlo zdát.

Na filmu jde vidět, že se snaží o naprostou autenticitu. Kromě kostýmů a spolupráce s indiány a jejich úřady je to neskutečně precizní kamera. Záběry jsou jednoduché, přímo z nich čiší syrovost a síla nevyzpytatelné přírody, což bylo prvotním záměrem kameramana Bena Richardsona. Nerušit a nechat diváky vtáhnout ze sedadel až do rezervace a také dát vyniknout hereckým výkonům. A to se povedlo na jedničku.

Protože herecké výkony zde rozhodně nepokulhávají za zbytkem filmu. Hlavní role je Rennerovi ušitá na míru, přeci jen ho většinou známe z podobných rolí tvrďáků s kulomety nebo s lukem. Zde je ale jeho postava propracovaná více do hloubky, a to mu dává herecky vyniknout. Elizabeth Olsen s ním táhne za jeden provaz a tuhle silnou dvojici doplňují samí osvědčení herci, jako je Graham Greene v roli šerifa nebo charismatický Gil Birmingham, který ztvárnil otce zavražděné dívky.

Wind River je mnoho, ale především je neobyčejně povedeným thrillerem. Zaujme jednak na příběhové rovině, kde se snaží o pochopení člověka vyrovnávajícího se s tragédiemi a s životem v syrové pustině, i přístupem režiséra k práci s kamerou a k problematice indiánských rezervací. Nepostrádá napětí a dramatické vztahy mezi obyvateli rezervace Wind River v americkém Wyomingu a zároveň nás přiměje na chvíli zauvažovat o vlastní nedotknutelnosti.





