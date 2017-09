Nový trailer k filmu Jumanji: Vítejte v džungli! s vytuněným Johnsonem a zženštilým Blackem

„Varuju vás, mám fakt páru.“







Jak byste vypadali, kdybyste se ocitli ve videohře? To na vlastní kůži zjistí čtveřice školáků, kterou do sebe vcucne prapodivná stará videohra. Z počítačového hráče Spencera, náruživého sportovce Fridge, oblíbené Bethany a zamlklé samotářky Marthy se stane odvážný dobrodruh Dwayne Johnson, drobný génius Kevin Hart, profesor ve středních letech Jack Black a drsná bojovnice Karen Gillan. A to přesně v tomto pořadí. Podívejte se na trailer a pronikněte více do nového filmového dobrodružství Jumanji: Vítejte v džungli!.

Premiéra v českých kinech je stanovena na 21. prosince 2017.