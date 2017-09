Recenze: Kingsman: Zlatý kruh / Kingsman: The Golden Circle

Způsoby dělají člověka.







Eggsy, mladý tajný agent ještě tajnější organizace Kingsman, je zpátky. Tentokrát čelí se svými kolegy nové výzvě, jejich centrálu totiž zničil někdo s pořádným arzenálem a celý svět se dostává do zajetí dalšího šíleného padoucha. Jinak by to ani nešlo. A tak nezbývá Kingsmanům nic jiného, než se spojit s spřátelenou americkou špionážní organizací nazvanou Statesman. Jejich spolupracovníky se tak stávají agenti Tequilla, Whiskey, Champagne a Ginger. Společně mají za cíl zastavit pořádně šílenou a mimořádně nebezpečnou Poppy Adams. A navíc musí zase tak trochu zachránit celou matičku Zemi.

Kingsmani jsou zpátky a s nimi i režisér prvního dílu Matthew Vaughn. Kingsmani jsou zpátky a s nimi i režisér prvního dílu Matthew Vaughn. Ten si pro diváky připravil další podívanou plnou akce a bizarního humoru, který se kdekdo zamiluje. Jeho postavy střílí vtipy od boku a publikum se baví. Snímek, jako první díl, překvapuje novými absurditami, které už tak nějak k Vaughnově tvorbě patří. První Kingsman slavil obrovský úspěch, a tak bylo jasné, že musí vzniknout pokračování. Je však složité vytvořit pokračování k něčemu takovému, ale tvůrcům se to povedlo. Zlatý kruh se svému předchůdci s přehledem vyrovná. Samozřejmě, nic netrumfne první díl, ale Vaughnovi se podařilo vytvořit víc než solidní pokračování.

A za to také vděčí hvězdnému obsazení. V roli hlavního hrdiny Eggsyho se vrací Taron Egerton. Dalo by se říct, že mu první Kingsman pomohl ke slávě, od té doby mohl být k vidění ve snímcích jako Legendy zločinu či Orel Eddie. Za ty roky se Egerton ukázal jako talentovaný herec, což v novém Kingsmanovi také potvrzuje. Na rozdíl od prvního dílu už herecky vyzrál a s lehkostí se vyrovná hereckým ikonám jako Colin Firth či Jeff Bridges, po jejichž boku se zde objevuje. Jeho výkon je vyvážený, s nadsázkou podává humorné scény a ve vážných momentech dokáže v divákovi vzbudit emoce. A navíc je to sympaťák, díky čemuž je snadné si jeho postavu oblíbit. Coby hlavní padouch se tentokrát představila Julianne Moore známá ze snímků jako Pořád jsem to já, Bláznivá, zatracená láska nebo poslední Hunger Games. V Kingsmanovi si střihla roli bláznivé a nebezpečné Poppy. Bylo osvěžující vidět pro změnu ženského antagonistu a v podání Moore z toho máme jako diváci docela zážitek. Bylo patrné, že si herečka svojí roli užívala a bavilo jí hrát šílence. V celém snímku se pak objevuje řada známých britských i amerických herců, mezi které patří Mark Strong, Colin Firth, Channing Tatum, Michael Gambon, Halle Berry, Jeff Bridges, Pedro Pascal a ve zparodované roli sebe sama se představí Elton John.

Z filmu dělá záživnou podívanou nejen bohaté herecké obsazení, ale také hudební doprovod, který v něm hraje důležitou roli. Vtipné a absurdní scény jsou doplněny a podtrhnuty písněmi, které zaznívají v jejich pozadí. Samotný děj dostává díky skladbám rychlejší spád a činí z něj ještě lepší podívanou. Diváci tak ve snímku uslyší například Let’s Go Crazy od Prince nebo Take Me Home, Country Roads v podání Johna Denvera.

Kingsman: Zlatý kruh je pokračování, které si tato série přesně zaslouží. Dvojka nezastíní jedničku, a to je v pořádku. Jako diváci se pořád dobře bavíme a ani chvíli se nenudíme. Děj má rychlý spád, pořád se něco děje a dvě a půl hodiny uběhnou jako nic. Je dobré vidět zase známé tváře Eggsyho, Merlina a Harryho, ale zároveň příjemně překvapí i nováčci, kteří do Vaughnova šíleného kolotoče bezproblémově zapadnou. Dalo by se vytknout, že některé vtipy už jsou ohrané z jedničky a záporák je zase pěkně praštěný, ale to nic nezkazí na příjemném zážitku. K Vaughnovým filmům už tyto charakteristiky prostě patří a otrlí diváci už dopředu vědí, do čeho jdou a jsou připraveni na všechny podivnosti. No a ti neznalí Vaughna? Ti si na to velmi rychle bez potíží zvyknou. Noví Kingsmani jsou zkrátka milá, vtipná a odlehčená podívaná.





Depresivní scéna v dešti, to zavání průšvihem…







Kdo jsou ti troubové za mnou?







Jsem šéf tajné organizace Statesman, jmenuji se Champagne, ale můžete mi říkat Champ!