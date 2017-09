Soutěž o tři DVD Zahradnictví: Rodinný přítel s autogramem Ondřeje Sokola

Již 28. září 2017 vstupuje do kin druhý díl trilogie Zahradnictví: Dezertér, který nám odhalí další kapitoly rodinné kroniky. Pokud si chcete před návštěvou kina osvěžit paměť a připomenout si, co se dělo v Rodinném příteli, máte jedinečnou šanci. Při příležitosti vydání DVD Zahradnictví: Rodinný přítel vám přinášíme exkluzivní soutěž o tři DVD podepsaná hlavním hrdinou prvního dílu trilogie, a to rodinným přítelem, kterého ztvárnil herec Ondřej Sokol. Ceny do hry věnoval Bontonfilm.