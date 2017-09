Pohádková neděle s projekcí animáku LEGO® Ninjago® film v multikině Premiere Cinemas

Po LEGO® příběhu a animáku LEGO® Batman film do kin vtrhl LEGO® Ninjago® film. Tentokrát se podíváme do města Ninjaga, kde se seznámíme s pěticí hrdinů, kteří se musí vypořádat s temným nebezpečím. Jak to tentokrát dopadne se můžete dozvědět i během speciálního promítání v rámci cyklu Pohádkové neděle v multikině Premiere Cinemas 24. září 2017. Kluci a holky se mohou těšit na dárečky, tombolu a doprovodný program.