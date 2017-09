Internetová televize Stream.cz zve na Kafe a cigárko s Marií Doležalovou

„Co dělají herečky, když je nevidíte.“







Znáte Marii Doležalovou? Herečku, vítězku televizní taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí a úspěšnou spisovatelku? Její blog Kafe a cigárko sklízí úspěchy na všech frontách. Získala za něho cenu Magnesia Litera 2015. Vtipná sonda do jejího života poté vyšla jako kniha, následně audiokniha a nyní ji uvidíme i v audiovizuální podobě.

Internetová televize Stream.cz nás od 20. září 2017 vezme po šest střed na posezení s Marií Doležalovou a nabídne nám opravdu zábavnou podívanou do každodenního života českých herců a hereček. Odhalí nám jejich radosti, starosti i touhy, a to prostřednictvím sarkastického inteligentního humoru. „Je to zvláštní. Když to člověk píše, jsou to vzpomínky, ale když to má hrát s odstupem času, je to jako by si přehrával zpětně svůj vlastní život,“ říká herečka a spisovatelka Marie Doležalová.

V šestidílném seriálu dále uvidíme Hanku Vagnerovou, Jana Cinu, Petra Vančuru, Ivu Pazderkovou a další. Režie se chopil Jiří Diarmaid a scénář na motivy blogu napsala Petra Soukupová.

Podzimní nabídka internetové televize Stream.cz uspokojí i vyznavače vážnějších pořadů. Nejtemnějším obdobím moderních českých dějin nás provede dokumentární pořad Krvavá léta, zjistíme, jak vedou Cizinci v Česku a reportérský seriál Jakuba Klingohra Dělníci duše se zaměří na tabuizované téma psychiatrických diagnóz.