Vyhlášení soutěže o tři hravé knihy Já, padouch 3: Filmový příběh

Od 18. 8. do 24. 9. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři knihy Já, padouch 3: Filmový příběh. Ceny do hry věnovala společnost Albatros Media a.s.. Kdo se vydá na padoušské dobrodružství?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„V jakém nakladatelství vyšla kniha Já, padouch 3: Filmový příběh?“



Správná odpověď zněla: Cpress





Šťastným výherci se stali:

Mirka Škampová, Staňkov

Bohuslav Dadek, Č. Krumlov

Pavlína Vályová, Litovel



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

