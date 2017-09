Vyhlášení soutěže se snímkem Po strništi bos o pět filmových soundtracků

Kdo se zaposlouchá do filmové hudby?









Od 21. 8. do 27. 8. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o pět filmových soundtracků Po strništi bos. Ceny do hry věnovala společnost AQS, a.s. divize Bioscop. Kdo se bude radovat z CD?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Čím byl vyzdoben vchod do pražského kina Lucerna, během slavnostní premiéry filmu Po strništi bos?“



Správná odpověď zněla: balíky slámy s maketami hus





Šťastnými výherkyněmi se staly:

Jana Topinková, Plasy

Ladislav Turčin, Brno

Milada Čaloudová, Dačice

Jakub Kurpek, Hradec Králové

Magdaléna Bejdáková, Bor



Výherkyním gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovaly svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.