První trailer fantasy sci-fi Anihilace s Natalie Portman

„Opravdu netušíte, co to bylo?“







Režisér Alex Garland, který stojí za snímkem Ex Machina, přichází s novým sci-fi fantasy Anihilace (Annihilation). Bioložka (Natalie Portman) se přihlásí do nebezpečné a tajné expedice. Spolu s dalšími členy jsou vysláni do mysteriózní uzavřené oblasti, kde neplatí zákony přírody. Navíc všechny předchozí expedice skončily smrtí vyslaných týmů. Film vychází se stejnojmenné eco-horor novely od Jeffa VanderMeera. V hlavních rolích se představí Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac a Gina Rodriguez.

Premiéra v našich kinech je naplánovaná na 22. února 2018.