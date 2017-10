Filmové události #39/17: Be2Can představí filmy z evropských festivalů, Charlieho andílci změní tvář

Festival Be2Can opět nabídne to nejlepší z filmových festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes. Projekt už čtvrtým rokem přivádí do českých kin tucet snímků, které byly uvedeny v rámci prestižních evropských přehlídek. Letos to bude třeba drama 120 BPM, horor Zabití posvátného jelena nebo drama Fantastická žena. Minifestival proběhne v Praze od 4. do 10. října, pak se přesune do regionů. Více si můžete přečíst v našem samostatném článku.