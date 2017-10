Recenze: Esa z pralesa / Les As de la jungle

Pruhovaný tučňák usiluje o spravedlnost a pořádek.







Představuje se nám další snímek ze stále populárnější francouzské tvorby. A tentokrát je určený dětem. Tučňák Maurice byl vychován tygří bojovnicí Natašou a po jejím vzoru se chce stát velkým tygřím bojovníkem. Založí tedy skupinu hrdinů, která si říká Esa z pralesa. A zvířátkům se opravdu daří v lese udržovat pořádek, tedy alespoň dokud se neobjeví dávný nepřítel. Ďábelská koala Igor se totiž dostala ven z vyhnanství a znovu rozsévá po pralese zkázu v podobě svých houbových bomb.

Co snímku nejvíce schází, je logika.Esa z pralesa jsou druhým animovaným počinem režiséra Davida Alauxe. A bohužel poměrně mizerným. Co snímku nejvíce schází, je logika. I děti jistě pochopí, že tučňák normálně v pralese nežije, nemá za matku tygra a jeho dítětem není rybka v akváriu. Dalo by se pokračovat třeba tím, že netopýr a myš se do sebe nemohou zamilovat, ale tady je vhodné namítat, že podobná věc se stala i ve všemi milovaném Madagaskaru 2. Ten je tomuto snímku v mnoha ohledech podobný, a přece úplně jiný. Tady totiž přichází na řadu druhá podstatná vada Es z pralesa. Nejsou vůbec vtipná. A když už nějaký vtip zazní, tak je prvoplánový. Esům prostě chybí všechna kouzelnost, které může animovaný film dosáhnout. Vzpomeňme si na nenápadné, a přesto dokonalé žertíky právě z Madagaskaru nebo z Hledá se Nemo, které omíláme i my, kteří už máme dětství nějaký ten pátek za sebou.

A ani co do příběhu nás tenhle film nenadchne. Staří hrdinové už padoucha jednou přemohli a myslí si, že to zvládnou lépe, než hrdinové mladí. Samozřejmě se ukáže, že bez spolupráce nejsou ani koláče, ani zlikvidované koaly. Kromě toho je tu mnoho padoušských opic ala Kniha Džunglí a rodinné roztržky ala skoro všechny animované filmy. Do toho všeho ne zrovna pěkné animace a místy otřelá hudba, jako například soundtrack z Rockyho III Eye of the Tiger. Alespoň si tvůrci zaslouží pochvalu za to, že zapomněli na Roar od Katy Perry.

Když to shrneme, ano, filmy o superhrdinech už pronikly i mezi animáky. Díru do světa ale Esa z pralesa určitě neudělají. Skupinka zvířecích hrdinů, mezi kterými je tučňák natřený na pruhovano, netopýr, mírně natvrdlý opičák a podivná myš nepřináší vůbec nic nového. Snímku chybí vtip, logika a originální příběh. A padouchem, proti kterému Esa v pralese bojují je proradná koala Igor, takže snad ani nelze dodat nic víc, než že jednou s našimi ratolestmi tenhle francouzský animák přežijeme, ale podruhé je radši vezmeme znovu na Spider-Mana nebo Avengers.





Jsem padoušská koala a tohle je můj komplic krab.









Tahle svačinka mi neulítne.









Ne vážně?! Dnes mají v KFC slevu na křidýlka!