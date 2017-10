Oslavte sto let finské nezávislosti filmovou přehlídkou „Suomi 100“

Tulákův valčík, Neznámý voják, Učedník a další pozoruhodné snímky budou k vidění v pražském Evaldu.







Věděli jste, že v prosinci tohoto roku oslaví Finsko sto let nezávislosti? Toto významné jubileum si zaslouží velkolepou oslavu prostřednictvím řady kulturních akcí konajících se po celém světě.

Při příležitosti tohoto úctyhodného výročí přichystal Skandinávský dům filmovou přehlídku „Suomi 100“ a několik doprovodných akcí. V pražském komorním kině Evald se budou od 12. do 26. října 2017 promítat snímky odrážející nejen vývoj samostatného Finska i finské kultury, ale i finské kinematografie. „Divákům se nabízí jedinečná příležitost vidět v kině digitalizované verze filmů, které u nás v této podobě dosud nebyly uváděny,“ prozrazuje dramaturg festivalu Michal Švec ze Skandinávského domu.

Program:

12. 10. 19:00 kino Evald Učedník (2013) nejnovější uvedený film 16. 10. 19:00 kino Evald Současné finské kraťasy (2011–2014) výběr z toho nejlepšího 17. 10. 19:00 kino Evald Země je hříšná píseň (1973) syrové drama 20. 10. 20:00 kino Evald Neznámý voják (1955) nejnavštěvovanější finský film 24. 10. 19:00 kino Evald S borovou šiškou pod zády (1966) finská nová vlna 26. 10. 19:00 kino Evald Tulákův valčík (1941) nejstarší promítaný snímek



V Praze na vás navíc čekají dvě perličky, a to finský literárně-cestovatelský podvečer v kavárně Liberál ve středu 25. října 2017 a výstava Echoes: 100 let finského designu a architektury, která je od 20. do 30. října 2017 k vidění v Galerii Mánes.