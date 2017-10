XV. Mezinárodní festival outdoorových filmů přivítá Arnošta Petráčka a Ottu Krajňáka

Startujeme v Ostravě finišujeme v Praze.







S podzimem přichází do kin po celé České republice a Slovensku Mezinárodní festival outdoorových filmů. Letošní jubilejní 15. ročník nabídne více než sto profesionálních i amatérských filmařů z třiceti zemí čtyř kontinentů. Výběr je to opravdu velký. Pokud toužíte po nějakém tipu, který z kraťasů byste si neměli nechat ujít, máme jich tu pro vás hned několik. Ředitel festivalu Jiří Kráčalík doporučuje snímek Pavola Barabáše ze Slovenska Sloboda pod Nákladem či film od Petra Jana Juračky K2. Klára. Krásno. Z favoritů předsedy poroty Antonia Pedra Nobre jmenujme například extrémní dobrodružný film Sněhoví Nomádí či dobrodružný vodní sportovní snímek Vyber si svou vlnu.

Oficiální zahájení MFOF proběhlo 6. října 2017 v Domě kultury města Ostravy. Slavnostní zakončení a vyhlášení výherců se uskuteční o devět týdnů pozděni 9. prosince 2017 v pražském kině Lucerna, kde se budeme moci osobně potkat s čestným hostem Ottou Kajeňákem a hlavním hostem Arnoštem Petráčkem.

Pražská část festivalové filmové přehlídky nabídne řadu novinek, a to především v podobě míst, kde se s MFOF setkáme. Kromě kina Lucerna (od 12. do 17. 10.) to bude hospoda U Vystřelenýho oka (6. – 8. 10.), Praha-Radotín (15. – 18. 11.) a v neposlední řadě v atraktivní lokalita Praha-Náplavka Kayak Beach Bar (15. – 18. 11.). Kromě desítek krátkých filmů a dvou světových premiér (K2. Klára. Krásno. a ODILE – Z Madagaskaru do moravské domácnosti) se můžeme těšit i na besedu s Arnoštem Petráčkem ve čtvrtek 7. prosince a Jiřím Kráčalíkem v pátek 8. prosince.