Rozhovor: Pozvání od Jiřího Kráčalíka na XV. Mezinárodní festival outdoorových filmů

Co nového nám jubilejní ročník přinese a co bychom si v kinech neměli nechat ujít.







Od 6. října do 9. prosince 2017 se na 54 místech v České republice a na Slovensku koná již 15. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Při této příležitosti jsme položili několik otázek řediteli a zakladateli festivalu Jiřímu Kráčalíkovi. Ten nám prozradil nejen několik novinek, které jubilejní MFOF nabízí. Navíc v krátkosti představuje čestného hosta Otto Krajňáka a hlavního hosta festivalu Arnošta Petráčka. Zeptali jsme se ho i na filmy, které ho osobně nejvíce zaujaly.