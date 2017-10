Dvanáctý Das Filmfest přináší (bez)moc, Mladého Karla Marxe i sci-fi

Tradiční sekce oživí filmy sci-fi žánru a různorodé pojetí tématu moci a bezmoci.







To nejlepší z německé, rakouské a švýcarské filmové produkce nám představí dvanáctý ročník Das Filmfest. Proběhne od středy 18. do neděle 22. října 2017 v Praze v kinech Lucerna a Atlas. Poté se přesune za diváky do Brna od pondělí 30. října do čtvrtka 2. listopadu 2017. Výběr snímků spojuje tradičně němčina, témata i žánry jsou však různorodé. I když neumíte německy, můžete si filmový zážitek vychutnat díky českým titulkům, a jelikož jsou většinou k dispozici také ty anglické, klidně vezměte s sebou svoje zahraniční přátele.

Ze sekce (BEZ)MOC / DIE (OHN)MACHT si můžeme vybrat třeba příběh o boji za volební právo žen ve Švýcarsku (Boží pořádek), thriller Fatiha Akina Odnikud, ve kterém exceluje Diane Kruger, sledovat poválečné čištění dánských pláží od nášlapných min ve snímku V písku – Příslib svobody, nebo je tu Divoká myš pro příznivce černého humoru.

Sledovat životní osudy židovského spisovatele Stefana Zweiga můžeme se snímkem Před ranními červánky ze sekce DAS FILMFEST SPEZIAL, která dále nabídne například komedii o rozchodech Beat Beat Heart, dramatické hledání pravdy v Uprostřed nicoty, i fantaskní Zvířata.

Těšit se můžeme také na obvyklý výběr nejlepších dokumentů nebo snímků krátkometrážních. Zajímavostí je však představení filmů žánru sci-fi FUTUR PERFEKT, takže si diváci můžou vychutnat restaurovanou verzi legendárního a neuvěřitelných 90 let starého snímku Metropolis. Z hostů přijali pozvání kupříkladu režiséři Simon Verhoeven, Tim Fehlbaum a Valentin Hitz.