Navštívili jsme VIP zónu v megaplexu Cinema City Chodov

Pohodlné sedačky, dobrá večeře a popcornu co hrdlo ráčí.







Nové Cinema City Chodov nabízí možnost navštívit i VIP zónu se třemi sály. Co si pod tímto pojmem máme představit? A co všechno v sobě zakoupená vstupenka za 550 Kč skrývá? Vydali jsme se zážitek pro „velmi důležité osoby“ vyzkoušet na vlastní kůži.

Třicet minut před začátkem vybraného představení se nám otevřela možnost vstoupit do soukromého lobby, kde jsme se mohli občerstvit v samoobslužném bufetu. Jídelní lístek, který navrhl mezinárodně uznávaný kuchař Refael Taragan, nabízí výběr z teplé i studené kuchyně. Uspokojeni budou jak vegetariáni, tak masožravci. K dispozici je i široká škála nealkoholických nápojů. Pokud zatoužíte po něčem ostřejším, budete muset vytáhnout peněženku. Alkoholické nápoje nejsou v ceně vstupenky. Po dobré večeři následovala sladká tečka v podobě dezertu, kávy a čaje a příprava na promítání.

Do kinosálu jsme si mohli odnést popcorn, nachos s omáčkou dle výběru i nápoj z postmixu. Připraveny jsou i papírové kelímky na čaj a kávu. Pokud dostanete chuť na popcorn či nachos během promítání, můžete si dojít pro přídavek i během sledování filmu. Dle našich zkušeností, ale jedna porce bohatě stačí.

Tři sály VIP jsou vybaveny pohodlnými sedačkami, které jsme si mohli dle libosti napolohovat. Zvlášť se ovládá jak podložka pod nohy, tak zádová opěrka. Veškeré občerstvení si lze odložit na praktický otočný stoleček. Trochu zamrzí rozmístění sedaček, které jsou seřazeny vedle sebe jako vojáci a nenabízí téměř žádné soukromí. Alespoň některý z nich by mohly tvořit zázemí pro páry. Držák na nápoj souseda a váš stoleček s pochutinami se nachází v tak těsné blízkosti, že hrozí reálná možnost sáhnutí po cizí porci.

Celkově VIP zóna nabízí velmi pohodlné sledování filmů, na které je velmi jednoduché si zvyknout.