Říjnové hravé, vtipné, dobrodružné i krimi Bontonfilm novinky na DVD, BD a UHD

Kapitán Bombarďák ve

filmu

Oficiální synopse:

Tralala! Společnost DreamWorks Animation uvádí komedii o nejšílenějším hrdinovi roku. Film Kapitán Bombarďák ve filmu George a Harold jsou čtvrťáci, kteří nadevše milují vymýšlení zlomyslných žertů. Jednoho dne omylem zhypnotizují ředitele školy, který od té chvíle věří, že je postavou z jejich komiksu, zabedněným Kapitánem Bombarďákem. Pak se ale z nového učitele vyklube zneuznaný vědec, jenž je odhodlaný zbavit svět smíchu, a George, Harold a Kapitán Bombarďák musí spojit své síly, aby jeho zlotřilé plány zastavili!

Režie: David Sore

Hrají: Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Jordan Peele, Thomas Middleditch, Kristen Schaal, Dee Dee Rescher, Brian Posehn, David Soren

Na DVD: od 18. 10. 2017 (Bontonfilm) za 299 Kč

Na BD: od 18. 10. 2017 (Bontonfilm) za 499 Kč

Bonusy na DVD: • Kreslený film The Really Cool Adventures of Captain Underpants • Kapitán Bombarďák radí: Jak se stát hrdinou • Profesor Prdolín radí: Jak se stát (originálním a superskvělým) padouchem• Chybějící bombarďáky: Vynechané scény• Galerie • A další!

Bonusy na BD: • Kreslený film The Really Cool Adventures of Captain Underpants • Kapitán Profesor Prdolín: Jak se stát hrdinou • Profesor Plena radí: Jak se stát (originálním a superskvělým) padouchem • Chybějící bombarďáky: Vynechané scény • Galerie • A další!