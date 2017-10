Dvanáct pestrých říjnových knižních novinek od Albatros Media

Říjen přináší další reedice Harryho Pottera, navštívíme Ponyville, budeme bojovat o život i lásku a pochutnáme si na specialitách vietnamské kuchyně.







Stejně jako je pestrobarevné podzimní listí, je i různorodá nabídka knižních novinek mediální společnosti Albatros Media a.s. Nejmenší čtenáři se vydají za dobrodružstvím do Ponyville v obrázkové knížce My Little Pony film – Příběh podle filmu či odhalí, co všechno přináší Dubánčí rok. Trochu odrostlejší publikum bezesporu podlehne kouzlu Země příběhů – Varování bratří Grimmů či senzaci roku 2016 v žánru young adult literatury Diabolik. Ani měsíc říjen se neobejde bez kouzel a magie. Tentokrát se budeme moci pokochat reedicí Harry Potter a Ohnivý pohár či ilustrovaným vydáním Fantastických zvířat. Chybět nebude ani nezbytná dávka napětí, a to prostřednictvím thrilleru Žena v okně. Na výlet se vydáme s publikací 100 pohledů na Česko. Trocha filmové podívané na nás čeká v Hoře mezi námi, kterou můžeme vidět i v kinech s I. Elbou a K. Winslet. Vážnější témata nakousne kniha Václava Smila Jak se vyrábí dnešní svět. A bude se i tvořit. Pro domácí hravé kutily jsou připraveny Výtvarné radosti a pro kuchařky a kuchtíky Víc než jen vietnamská kuchařka.