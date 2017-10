Filmové události #41/17: V kinech taje Sněhulák, pražský Veletržní palác hostí Manifesto

Adaptace knihy Joa Nesba diváky zklamala.







Daniel Day-Lewis míří naposledy do kin. Sněhulák s Michaelem Fassbenderem u diváků úspěch nesklízí. One woman show Cate Blanchett se odehrává v Národní galerii. Do kin se pomalu chystá Milada. Noví mutanti X-Men lákají na herečku z Game of Thrones.