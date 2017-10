Recenze: Geostorm: Globální nebezpečí / Geostorm

Bude dnes pršet, budou padat kroupy nebo mrakodrapy?







Sérii přírodních katastrof, která ohrozila naši planetu, se ti nejchytřejší a nejvlivnější rozhodli řešit jednou provždy. Vznikla tak rozsáhlá síť satelitů k řízení globálního klimatu. Tzv. Holanďánek je dítětem nejen všech na Zemi, ale především stavitele Jakea Lawsona (Gerard Butler). Jeho nekompromisní názory a prudká povaha ho sice svrhnou z vesmírných výšin, ale když se začnou dít nevysvětlitelné katastrofy, je povolán zpět, aby Holanďánka opět postavil do latě a zachránil lidstvo před geomagnetickou bouří.

Geostorm: Globální nebezpečí je klasický katastrofický film, který nabízí vše, co od podobného žánru čekáme.Geostorm: Globální nebezpečí je klasický katastrofický film, který nabízí vše, co od podobného žánru čekáme, a to i se vším klišé a patosem. Není také divu, když na režisérské křeslo usedl Dean Devlin, který na naše města a rodiny poslal už Godzillu, Pavoučí teror, a dokonce i Den nezávislosti: Nový útok. S ničením má tento pětapadesátiletý režisér nemalé zkušenosti.

Spolu s Kieranem Mulroneyem a Michelem Mulroneyem dokonce napsal i scénář. Akční sci-fi je tak ve výsledku kombinací realisticky ztvárněných bouří, zemětřesení, vln tsunami (díky nejmodernějším technologiím) a nemalé dávky nostalgie akčních béček, kdy se hrdinové dojemně loučí s partnerkami či dcerami a jdou s drsňáckým držením těla zachránit celý svět. Nesmíme ani zapomenout na slib, že se v pořádku vrátí domů. I když má Gerard Butler charisma tak hutné, že by se dalo krájet, působí tu trochu ošuntěle a unaveně.

Vzhledem k tomu, že v moderní civilizaci nejde jen o svaly a manuálně zručné strništěm zarostlé frajery, máme tu i neodmyslitelné kravaťáky, které do všeho strkají nos. Vedle prezidenta Palma (Andy Garcia) a jeho pravé ruky Leonarda Dekkoma (Ed Harris) tu je i Max Lawson (Jim Sturgess), bratr Jakea. Jimovi oblek, kravata a společensky schválený sestřih nejen sluší, ale navíc mu i tuto vizáž věříme. A to rozhodně více, než jeho náhlou změnu postoje a chování. I postava Sarah Wilson (Abbie Cornish) se začne v druhé půlce filmu chovat až příliš protikladně k vykreslení jejího charakteru.

Všichni se ale samozřejmě nejvíce těšíme na to, až příroda začne bláznit a ničit vše, co jí přijde pod ruku. V tomto ohledu je na co se koukat a CGI triky dokáží stále lépe ztvárnit ničivé katastrofy. Ve spojení s 4DX bonusem přílivové vlny, nelítostný vítr a zemětřesení okusíme doslova na vlastní kůži. Vzhledem ke stopáži možná i zalitujeme, že tvůrci nevěnovali více času této části snímku na úkor politikaření.

Akční sci-fi thriller Geostorm: Globální nebezpečí nabízí vše, co od obdobného žánru čekáme. Moderní technologie jdou neustále kupředu a na ničivých efektech je to opravdu, k naší spokojenosti, znát. Jen vše ostatní zamrzlo v čase. Což by nemuselo být vyloženě špatně, výsledek ovšem není tak cool a drsňácký, jak bychom si bývali přáli. Je až moc předvídatelný, některé z klíčových postav se chovají nepřirozeně ke svým charakterům a ani Gerard Butler již není ta chodící dávka testosteronu jako v Bitvě u Thermopyl.





